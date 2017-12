Hace un año Carrie Fisher murió y “Luke Skywalker” es quien la recuerda

Quién

Ya desde las diferentes premieres de Star Wars: The Last Jedi que se llevaron a cabo hace unas semanas es que Mark Hamill comenzaba a rendir tributo a su compañera de esta saga, Carrie Fisher, quien sorpresivamente murió el 27 de diciembre de 2016 poco después de rodar sus últimas escenas para esta recién estrenada película.

En su aniversario luctuoso, el actor que diera vida en los diferentes episodios al legendario Luke Skywalker hizo una publicación para recordar a la actriz que sin duda se caracterizaba por ser divertida, original y ocurrente.

Con un simple tuit que dice: “Nadie se va realmente… #AlwaysWithUs #CarrieOnForever”, (cita que también dice en la última película), Mark acompañó tres imágenes, una de cuando se estrenó la primera película de Star Wars, otra de sus personajes en el último episodio y finalmente un dibujo de la actriz caracterizada como virgen pero mostrando el dedo medio de la mano, justo un detalle que comentó cuando estuvo en México promocionando la cinta.

“Todo con respecto a Carrie (Fisher) es más grande que la vida (…) Siempre quería vivir al máximo cada momento. Sin ser egoísta, me molesta que no esté aquí porque me estaría mostrando el dedo de en medio y haciendo gestos, mientras trato de contestar sus preguntas”, dijo Hamill entonces y añadió: “¡Era impecable! Excepto en estos casos, pero no puedo imaginar mi vida sin ella”, comentó nostálgico el actor sobre la actriz, demostrando lo mucho que aún la extraña.