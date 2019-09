Habrá sanciones a puestos que no acaten medidas en fiestas patrias en Aguascalientes: Díaz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aunque la instalación de puestos de comercio informal para fiestas patrias en el primer cuadro de la ciudad será autorizada por Gobierno del Estado, el Ayuntamiento capitalino tendrá injerencia a fin de revisar el cumplimiento de los mismos, estableció Israel Díaz García, director del área de Mercados de la Presidencia Municipal de Aguascalientes.

“Lo que corresponde a la plaza principal estará a cargo de gobierno por medio de la Dirección de Desarrollo Cívico, ellos llevan el control y la logística. Nosotros apoyamos y somos la única autoridad facultada para sancionar, incluso hasta suspender actividades”, precisó en entrevista grupal.

– ¿De qué manera se puede suspender un puesto?

– Porque no es el giro autorizado, porque no acatan las medidas que se les otorgaron o igual hay un conflicto entre comerciantes o con algún comensal.

Díaz García abundó que la dependencia a su cargo llevará a cabo los operativos del buen orden entre los puestos que sean colocados en la Plaza de la Patria, con motivo de los festejos del Grito de Independencia.

En el caso de las delegaciones municipales, el director de Mercados del municipio informó que habrá festividades desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche del próximo domingo 15, lo cual será revisado por la coordinación de delegaciones.

“Básicamente serán puestos de comida, en la mayoría, y juegos mecánicos en las delegaciones”, adicionó.