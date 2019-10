Habrá fusión de dependencias, y no descarta recorte de personal en Gobierno de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Habrá fusión de dependencias estatales, adelantó Jesús Santana García, coordinador general de Gabinete del Gobierno Estatal, quien no descartó el cese de funcionarios de las áreas.

“Muchos programas federales han desaparecido y al desaparecer los programas federales, también desaparecen los apoyos y lógicamente nos impacta, por ello tendremos que quedarnos con los programas prioritarios”, aseveró.

Santana García expuso que la Secretaría de Desarrollo Económico podría absorber algunas dependencias como el Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria y el Centro de Competitividad e Innovación del Estado.

“Por lo pronto estamos en el tratamiento de fusionar, no secretarías, pero sí dependencias”, aclaró.

El funcionario rechazpo fusionar el Patronato de la Feria con la Secretaría de Turismo, a pesar de que ambas áreas son encabezadas por el mismo titular Jorge López Martín. “Patronato es una figura que se requiere y una transición generaría un tema complejo”, subrayó.

“Estamos analizando la coordinación del gabinete qué programas se quedan y qué programas tendrán que retirarse”, insistió Jesús Santana.

– Estas fusiones, ¿implicarán despido de personal?

– Cuando los departamentos coincidan, por supuesto. No puedes tener tres direcciones administrativas o tres áreas de mantenimiento. Estamos en el análisis jurídico.