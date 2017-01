Habrá descuentos para quienes adeudan verificaciones vehiculares en Ags.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como parte de las medidas que promueve el Gobierno del Estado en apoyo a la economía familiar, en 2017 no aumentará el costo de la verificación vehicular y se dispuso un 10% de descuento en el cumplimiento de esta obligación, para quienes realicen su trámite en los primeros 15 días de cada mes.

Así lo informó el Secretario de Medio Ambiente del Estado, Julio César Medina Delgado, quien subrayó que por instrucciones del Gobernador Martín Orozco Sandoval, se tomó la determinación de promover estos beneficios a favor de la ciudadanía con el único propósito de no afectar sus bolsillos.

“Ante el panorama económico que se prevé para este año, es interés del Mandatario Estatal instrumentar medidas que contribuyan a proteger las finanzas familiares; que el ciudadano común sienta el respaldo del Gobierno del Estado y que sepa que también estamos haciendo nuestro esfuerzo para apoyarlo”, subrayó.

En ese sentido, reiteró que este año el costo de la verificación vehicular no sufrirá incremento alguno, por lo que se mantendrá en 289 pesos para los propietarios de unidades particulares, y de 390 pesos para los de uso intensivo.

Asimismo, dijo que todas aquellas personas que realicen su trámite en los primeros 15 días del mes que les corresponda, y que no tengan adeudos anteriores, recibirán un 10 por ciento de descuento, por lo que invitó a la población a aprovechar estos beneficios.

Por otro lado, el titular de la SMAE dio a conocer el calendario de Verificación Vehicular Anticontaminante para el periodo 2017, que aplicará para todos los vehículos de motor registrados en el Estado de Aguascalientes o que circulen por territorio estatal.

Al respecto, Medina Delgado informó que de acuerdo con esa programación que emite la Secretaría de Medio Ambiente, los automóviles particulares con terminación 1 y unidades de motor de uso intensivo que concluyan en 1 y 2, deberán de efectuar el trámite durante el mes de enero.

Sobre el particular, explicó que el principal contaminante que emiten los vehículos automotores que no han sido afinados, es el Monóxido de Carbono (CO) y se estima que en el estado de Aguascalientes se arrojan a la atmósfera alrededor de 516 mil toneladas al año.

Asimismo, hizo hincapié que este contaminante provoca enfermedades pulmonares, cardiacas e incluso es potencialmente capaz de producir cáncer o tumores, además de que debilitan la respuesta inmunitaria y reducen la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre.

“Por eso es importante acudir a los Centros de Verificación Vehicular Anticontaminante para asegurarnos, como propietarios de automotores, que nuestras unidades no rebasen los límites máximos de contaminación establecidos para garantizar la salud de la población y cuidar el ambiente”, comentó Medina Delgado.

De ahí que el funcionario estatal hizo un reconocimiento a los miles de ciudadanos responsables que acuden a realizar puntualmente su verificación vehicular a cualquiera de los 30 centros autorizados en el Estado.

Finalmente hizo un llamado a que todos los propietarios de vehículos automotores para que se acerquen y cumplan con esta obligación establecida en la Ley de Protección Ambiental para el Estado, ya que el beneficio que se logra al mantener una calidad del aire adecuada, es para todos, principalmente para los sectores de la población en situaciones de salud vulnerable o con enfermedades respiratorias, ya que un automóvil mal afinado puede producir cáncer o tumores.

De ahí, dijo, la necesidad de concientizar a la ciudadanía no sólo para que afine y verifique sus unidades en tiempo y forma, sino para que se sume a cualquier acción que favorezca el cuidado del medio ambiente.

Por otro lado, el Secretario del Medio Ambiente hizo hincapié en que se mantendrá una coordinación permanente con la PROESPA, a fin de reforzar las acciones de supervisión y conminar a los dueños de aquellos vehículos que presenten contaminación ostensible, a que revisen sus unidades y cumplan con el trámite de verificación.

Finalmente, el funcionario estatal recordó que actualmente el padrón vehicular asciende a alrededor de 450 mil vehículos, de los cuales, este año sólo han cumplido con la verificación poco más de 180 mil.