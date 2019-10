Habrá cierres viales este fin de semana por carreras atléticas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Este sábado 26 y domingo 27 de octubre la Dirección de Tránsito y Movilidad del Municipio capital realizará diversos cierres a la circulación vehicular, por los eventos deportivos Minimaratón, Maratón Aguascalientes y Carrera Exa Run and Fest 2019.

El sábado 26 de octubre se efectuará el Minimaratón Aguascalientes a las 9:00 horas, por ello, se cerrará la Av. Manuel Gómez Morín desde Alameda hasta el par vial Norberto Gómez – Enrique Estrada. El despeje para la instalación de la infraestructura de salida y meta se efectuará a partir de las 22:00 horas de este viernes 25.

El domingo 27 a partir de las 6:00 horas se montará un operativo por el Maratón Aguascalientes en Av. Manuel Gómez Morín, que comienza a las 7:00 horas a la altura de la casa redonda. El recorrido se prevé termine a las 15:00 horas. El despeje vial para este evento comenzará a las 22:00 horas del sábado.

El domingo por la tarde se llevará a cabo la carrera y concierto «Exa Run and Fest 2019», por lo que se cerrará a la circulación vehicular el Bulevard Luis Donaldo Colosio en ambos sentidos.

La carrera dará inicio en punto de las 4 de la tarde, partiendo del estacionamiento del Centro Comercial Altaria con rumbo al poniente sobre Boulevard Luis Donaldo Colosio hasta llegar al cruce con la calle Monte Blanco en donde darán vuelta en «U» para llegar de nueva cuenta al estacionamiento del Centro Comercial Altaria, con un tiempo estimado de recorrido de una hora.

Al terminar la carrera, las vialidades quedarán abiertas y se llevará a cabo el concierto «Exa Run and Fest 2019» en el estacionamiento del Centro Comercial Altaria.