Habrá carriles exclusivos para camiones urbanos en Aguascalientes

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- El gobierno del estado analiza la posibilidad de destinar carriles exclusivos para el transporte público en algunas vialidades de la entidad a fin de agilizar los trayectos de los camiones urbanos, aseguró el coordinador de Planeación y Proyectos, Oscar Aragón.

El funcionario estatal aclaró que la diferencia entre los carriles exclusivos y los confinados radica en que los confinados requieren una mayor estructura, que no siempre se tiene en las vialidades del estado, sobre todo en el centro de la capital que suelen ser calles más angostas.

Con los carriles exclusivos, los camiones urbanos tendrán la preferencia en la circulación, añadió Oscar Aragón.

“Cuando tengas que dar vuelta a la derecha en alguna calle, el que lleva preferencia es el transporte público y si no puedes dar la vuelta no invadas el transporte público porque si no se hace una fila de 10 u 8 coches para dar vuelta a la derecha y el que está esperando hasta el fondo ahora es el transporte público, cuando hay 8 coches son 9 personas las que quieren dar vuelta pero el transporte público trae 50 personas arriba”.

Por el momento no se han definido las vialidades que tendrán carriles exclusivos pero en las próximas semanas seguramente ya se tendrían definidas después de que la Coordinación de Planeación y Proyectos haga un estudio minucioso de viabilidad de cada una de ellas.