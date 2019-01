“Había acuerdos en lo oscurito en anteriores gobiernos”: Monroy

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- “El tema de la corrupción nos agravia a todos, pero la solución también es que tenemos que participar todos”, consideró Eric Monroy Sánchez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Entrevistado luego de presentar su informe de actividades, el titular del área ejemplificó que se está generando espacios como la creación de comités estudiantiles en las universidades contra la corrupción, además de colaborar con organizaciones civiles.

“El castigo es importante, pero no es objetivo de la ciudadanía. El objetivo es recuperar los bienes porque eso lo que nos permite gozar de una paz social en el estado”, abundó.

Monroy Sánchez garantizó que ya no se estará generando contubernios con instancias estatales para quedar en acuerdos poco transparentes que, consideró, se daban en gestiones previas.

“No quisiera señalarlo sin tener elementos a la mano, pero me parece que en anteriores administraciones no se hacían las cosas adecuadamente y había mucho perdón y olvido. Había mucho arreglo en lo oscurito y ahora que todas las instituciones tienen que transparentar los procesos que están realizando. La recuperación de los activos tiene que ser real y es cuando vamos a empezar a observar que ya no hay compromisos con nadie”, subrayó.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción analiza el desempeño de alrededor de 104 instancias públicas.