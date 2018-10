Gutiérrez ofrece disculpas a la afición de Necaxa

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Esta mañana en Casa Club, Yosgart Gutiérrez, portero de los Rayos del Necaxa, habló con los medios de comunicación que se dieron cita.

Yosgart expresó que a pesar del empate en casa, pudo notar una mejoría en el equipo. “Yo creo que no le gusta a nadie empatar en casa, pero sí creo que el equipo mejoró, sobretodo en actitud, vi un Necaxa diferente, corriendo más, luchando más, todavía nos falta por hacer, la institución no merece estar en el lugar donde está, pero sí vi una mejoría”.

De igual forma, explicó que todos al interior del Club están haciendo su mayor esfuerzo para cerrar bien el torneo. “La verdad que el ‘Profe Merino’ y los demás que están a cargo lo están haciendo bien, están tratando de hacer su mejor trabajo al igual que nosotros, el ambiente en el equipo es bueno, estamos con ánimos de trabajar y cerrar bien el torneo para sumar la mayor cantidad de puntos posibles”.

El guardameta de Necaxa también mencionó que busca transmitir su experiencia tanto dentro como fuera del campo. “Yo trato de aportar esa experiencia que tengo, que me han dado los años en el futbol, si me toca estar adentro me voy a matar por mi equipo, por mi institución, por la gente que va y nos apoya, eso es innegociable, también trato de estar alentando y de regañar si es necesario”.

Además, Gutiérrez dijo que ellos deben de responder sin importar quién esté al mando. “Nosotros como jugadores somos profesionales y esté quien esté tenemos que dar lo mejor de sí siempre, nos tenemos que adaptar a lo que tenemos y sacar el trabajo como profesionales que somos”.

Asimismo, recalcó que disfruta las oportunidades que se le presentan para jugar. “Ahorita estoy jugando por una lesión de mi compañero lamentablemente, pero no soy quien para decir si el futbol ha sido justo o no conmigo, yo disfruto el día a día, trato de aprovecharlo al máximo y disfruto las oportunidades de seguir activo para cada vez que me toque ayudar a mi equipo”.

Para concluir, mandó un mensaje a toda la afición rojiblanca. “Primero pedir disculpas por la actual campaña que estamos haciendo, y segundo, que haya paciencia. Que nos sigan apoyando hasta el final, que sigan con nosotros porque nos duele lo que está pasando, pero no nos podemos quedar ahí, hay que ponerle el pecho a las balas y sacar la cara por el equipo en estos momentos”: