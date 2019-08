“Gustavo Báez no regresa al Congreso. Los rumores son grillas”, dice Dennys Gómez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Gustavo Báez Leos no regresará como diputado local, afirmó Dennys Gómez Gómez, quien tomó su posición en el Congreso del Estado, en respuesta a los rumores que han insistido en torno a un eventual retorno del dirigente estatal del Partido Acción Nacional al Poder Legislativo.

“Yo he platicado con el presidente cuando hemos tenido las reuniones del grupo parlamentario, no ha habido ninguna situación. Creo que Gustavo está haciendo un excelente trabajo como presidente del partido, tuvo muy buenos resultados en las pasadas elecciones y es un perfil que necesita Acción Nacional para las elecciones de 2021”, apuntó.

Más aún, el actual diputado local señaló que los trascendidos que han surgido en torno a un eventual regreso de Báez Leos a su posición en el Congreso, se deben a golpeteos políticos contra el panismo.

“Es una cuestión más de grillas o de insidias en contra del presidente del partido. Nosotros estamos haciendo la labor”, resaltó.

– ¿Grilla dentro del mismo PAN?

– Yo lo veo más desde fuera.

Dennys Gómez tomó protesta como legislador en febrero pasado, después que Gustavo Báez pidió licencia a su cargo para encabezar el comité estatal del Partido Acción Nacional previo a las elecciones de junio último. No obstante, luego de los comicios surgieron los rumores del posible retorno del dirigente a su curul

“No podría estar en las dos posiciones”, subrayó Gómez Gómez.