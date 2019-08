Gullit Peña será demandado en Polonia

Futbol Total

Polonia.-El capítulo de Carlos ‘Gullit’ Peña en el futbol de Polonia se ha cerrado completamente, pues el volante ofensivo no se presentó en la fecha límite que tenía, misma que era el pasado 26 de agosto para reportarse con el GKS Tych de Polonia, club que participa en la Segunda División de ese país y con el que todavía tiene contrato vigente.

Peña ni siquiera se esforzó para realizar el viaje a Europa, así lo ha indicado el diario Universal, por lo que la escuadra polaca podría demandarlo por incumplimiento. El atacante se encuentra, desde hace meses, en León ciudad en la que vivió los mejores años de su carrera mientras jugaba para La Fiera. Sin embargo, parece que los problemas extracancha siguen aquejando al tamaulipeco.

En México, durante este mercado de verano, ‘Gullit’ presuntamente fue ofrecido a Monarcas Morelia y la misma directiva lo rechazó por completo.

Todo parecía indicar que el futuro de Carlos ‘Gullit’ Peña apuntaba a México, una vez más, pues de acuerdo con la periodista de ESPN, Elizabeth Patiño, quien además indicó que su equipo, el GKS Tychy de Polonia, equipo al que pertenece el futbolista mexicano, solicita 300 mil pesos para liberar al centrocampista azteca. Por otro lado, equipos del Ascenso MX también mostraron interés en hacerse con sus servicios, sin embargo, la situación no le favorecía al azteca.

Según información de ESPN, el club polaco estaba en toda la disposición de soltar al futbolista mexicano siempre y cuando le pagaran la cantidad mencionada, algo que parecía razonable, sin embargo, al no presentarse en los entrenamientos ahora se enfrentará a una demanda seguramente.