Guillermo del Toro dirigirá una nueva versión de ‘Pinocho’ para Netflix

Tras triunfar en la pasada edición de los Óscar, donde se llevó la estatuilla a mejor director y mejor película por La forma del agua, Guillermo del Toro ya tiene nuevo proyecto. Producirá, escribirá y dirigirá una nueva adaptación de Pinocho para Netflix. Así lo ha comunicado la compañía de manera oficial en Twitter.

Se trata de uno de los muchos proyectos que el realizador mexicano tiene entre manos desde hace años. Sus primeras menciones públicas sobre esta versión, un musical en stop-motionbasado en la obra original de Carlo Collodi, fueron en el 2012. Fue entonces cuando el nombre de Del Toro sonaba como productor de la película, llamada a ser dirigida por Gris Grimsly (artista y dibujante de una de las más personales adaptaciones de Pinocho). Ahora el reconocido cineasta ejercerá un papel mucho más relevante en su creación y para ello se ha rodeado de fenomenales nombres.

Ha escrito el guión junto a Patrick McHale (Over the garden wall, Adventure Time),Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox) será el co-director de la película y las marionetas del proyecto correrán a cargo de Mackinnon & Saunders (La novia cadáver); nombres que encajan a la perfección con la magia que desprende el personaje y con la técnica artística que se pretende utilizar. Y es que, como decíamos, Del Toro se alejará de la clásica versión de Disney y ambientará la historia del narigudo muñeco de madera en la Italia de los años treinta.

Breaking Guillermo del Toro news: The Academy Award-winning filmmaker will write, produce, and direct a stop motion musical version of Pinocchio for Netflix. Del Toro explained, “I’ve wanted to make this movie for as long as I can remember.” Jiminy Cricket! pic.twitter.com/25cVRITSrT

— Netflix Film (@NetflixFilm) October 22, 2018