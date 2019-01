“Guardia Nacional, única forma de recuperar la paz” : González Mota

Gilberto Valadez

Aguascalientes Es necesaria la aplicación de la Guardia Nacional, enfatizó el diputado José Manuel González Mota, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Aguascalientes.

“Yo estoy convencido de la Guardia Nacional como la única forma y ruta para lograr la paz en el país”, apuntó en torno al dictamen aprobado el miércoles en el Congreso de la Unión.

González Mota descartó las críticas en torno hacia una posible militarización de fuerzas de seguridad, explicando que vendría a ser un complemento de otras instancias como las policías municipales.

“Hoy se ocupa de una policía federal en grupos, con 266 células en todo el país”.

– ¿Con cuántas de estas contará Aguascalientes?

– No tengo el dato porque eso está en proceso de formación de lo que se acaba de aprobar.

Sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sábado y que finalmente fue cancelada, el legislador de Morena comentó que se debió a una cuestión de agenda y nada tuvo que ver con el desabasto de combustibles.

“Se está haciendo el combate al huachicoleo que no hicieron otros. Es para bien de este país y no debemos de caer en la psicosis”, remarcó.

De momento, no se tiene fecha para reprogramar la visita de López Obrador.