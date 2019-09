“Guardia Nacional no viene de paseo”: Morena

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Presidente de Morena en Aguascalientes Cuitláhuac Cardona, salió en defensa de los elementos de la Guardia Nacional, de quien aseguró que “de ninguna manera vienen de paseo”.

Cuestionado sobre la detención de un elemento de esa corporación federal por el robo de una bicicleta, el dirigente local puntualizó que esto no mancha a la corporación policiaca, siendo un hecho que ocurrió con un solo elemento, mismo que sin duda será dado de baja.

“Una golondrina no hace verano, yo creo que en todos los ámbitos de seguridad habrá elementos malos y tengo entendido que esta persona estaba en estado de ebriedad cuando se lleva la bicicleta, pero eso no puede determinar el funcionamiento de los elementos”, sostuvo.

Justificó que habrá que ver a cambio los resultados que a final de cuenta rinda la Guardia Nacional, en un estado como Aguascalientes aquejado por los robos, con delincuencia organizada, por lo que está corporación es necesaria para disminuir los índices de delincuencia, insistiendo que no vienen de paseo.