“Guardia Nacional no ha cumplido con las expectativas”: Díaz Ruíz

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Guardia Nacional no ha cumplido con las expectativas que se tenían de ella, sostuvo el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz Ruíz.

“La Guardia Nacional no ha sido lo que se esperaba, vemos cómo se ha incrementado la comisión de delitos en todo el país en lugar de disminuir como lo esperábamos al inicio de esta administración federal”.

Recriminó que en Aguascalientes este grupo de seguridad no se ha dejado ver, por lo que siguen esperando acciones contundentes.

“Lo que también observamos es que por ejemplo, en Aguascalientes tienen 200 elementos, de estos un 10% son administrativos, quedan 180 repartidos en tres turnos, nos quedan 60 por cada uno, esto menos el personal de descanso, permisos o incapacitados, pues entonces es imposible ver efectos contundentes con un reducido grupo”.

El empresario insistió en que esperan ver mayores resultados, pues se planteó que sería una corporación de élite para pacificar al país, situación que no se ha visto aún.