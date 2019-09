Guardia Nacional hará trabajo que no realizan autoridades de seguridad en Aguascalientes: Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.’ La Guardia Nacional tendrá que hacer el trabajo que no están llevando a cabo las secretarías de seguridad en el estado y municipio de Aguascalientes, consideró el diputado local por Morena, Heder Guzmán Espejel, quien dijo que se buscará su apoyo para las zonas más inseguras de la ciudad capital.

“Si los secretarios no están haciendo su trabajo en seguridad, alguien tiene que hacerlo”, apuntó el vocal de la comisión de Seguridad Pública en el Congreso.

Guzmán Espejel comentó que los elementos de la Guardia Nacional no son personas que residan en Aguascalientes, por lo cual desconocen cuáles son los focos rojos que se ubican en el municipio capital y deben de ubicar el territorio que están cubriendo.

– ¿Los secretarios de seguridad no tiene contacto con la Guardia?

– Han tenido, pero tengo entendido que no ha sido una gran comunicación.

El diputado por Morena adelantó que buscará reunirse con autoridades de la Guardia Nacional, a fin de que puedan iniciar los operativos en zonas rojas y brindarles información de la situación que se vive en esas colonias.

“Los voy a llevar al oriente de la ciudad. A Villas de Nuestra Señora, a la Palomino Dena y que conozcan los puntos con focos rojos en Aguascalientes”, recalcó.