Guardia Nacional debe costarle a la Federación y no a los estados: García

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Urge que el Congreso de la Unión defina el complemento de la Guardia Nacional, subrayó el diputado Luis Enrique García López, secretario de la comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, quien manifestó que no se ha avanzado en el aspecto legal para que opere como corresponde.

“Lo que sí es hacer un llamado al Legislativo Federal a que no duerma el sueño de los justos en todas las leyes secundarias que necesita la Guardia Nacional, porque no han avanzado absolutamente nada y ese cuerpo policial ya está operando en las calles”, enfatizó.

El también diputado local por el PAN abundó que se trata de la firma de un convenio de seguridad para la aplicación de la Guardia Nacional y que deberá de concretarse en los próximos meses.

“Hacer un llamado a que estos nuevos organismos de seguridad afecten lo menos posible a los estados en materia económica pues con los recortes que se han dado, no se vuelvan una piedra en el zapato para los gobiernos”, insistió.

García López hizo hincapié en que se establezca un subsidio desde la Federación destinado a este organismo. “Queremos que la Guardia Nacional no le cueste a los estados”, adicionó.