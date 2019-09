“Guardia Nacional carece de personalidad jurídica para operar en Aguascalientes”: PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La Guardia Nacional no tiene personalidad jurídica para su operación en Aguascalientes, aseveró la diputada panista Guadalupe de Lira Beltrán, quien señaló la falta de resultados.

“Si no hay una figura jurídica, mucho menos una estrategia de parte de los mismos”, resaltó en entrevista.

La también presidenta de la comisión de Seguridad Pública del Congreso local ejemplificó que en el municipio conurbano de Jesús María, el ayuntamiento hizo donación de un terreno para la corporación, pero que ante esas lagunas legales de a quién entregarlo, se ha quedado sin autorizarse.

“La primera parte que debemos conocer es que la Guardia Nacional tiene que firmar un convenio de colaboración con la Policía Estatal y ni siquiera se ha visto eso para que puedan actuar”, adicionó.

– ¿Es indebido su actuar en el estado?

– No tiene una parte jurídica la Guardia Nacional y por eso deberían de cumplir con esta parte para que puedan tener funciones.

De Lira Beltrán se mostró abierta para que la comisión de Seguridad se reuna con los responsables del área, “no hemos tenido ese acercamiento pero valdría la pena para ver los planteamientos en este año que está terminando y no hemos visto resultados”.

A últimas fechas, funcionarios del gobierno estatal comenzando por el ejecutivo panista Martín Orozco Sandoval han criticado lo que consideran falta de resultados de la Guardia en la entidad.