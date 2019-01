“Guardia Nacional busca militarizar al país” PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La entrada en vigor de la Guardia Nacional inquieta y puede traer consecuencias negativas, alertó el diputado local panista Luis Enrique García López.

“A mí me preocupa pues los militares no son los más idóneos para cuidar las calles. Su preparación no está hecha para ello y sin embargo el Gobierno de la República lo quiere llevar”, manifestó.

El también secretario de la comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado lo resumió como “el principio de generar un tema autoritario y de militarización del país”.

La propuesta de la Guardia Nacional fue avalada en la Cámara de Diputados con el voto mayoritario de Morena, pero también con los sufragios de legisladores del PRI en aras de sumar las dos terceras partes, lo cual fue criticado por García López.

“El PRI se ha convertido en un partido bisagra, es el ADN del PRI y esa es la realidad del partido”, agregó.

La Guardia Nacional tendrá organización militar y su aprobación generó rechazos entre organizaciones de derechos humanos.