Guardia Nacional aún sin facultades plenas de actuación en el estado

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Si bien la Guardia Nacional no está actuando fuera de la ley con los patrullajes que está realizando con la policía municipal en Aguascalientes, tampoco tiene aún facultades plenas de actuación, señaló la Subsecretaria de Gobierno Del Estado, Claudia Ortega.

“Están haciendo solo labores de acompañamiento, no están todavía ejerciendo facultades como tal, eso es algo que todavía tenemos que dejar en claro entre los dos, digo (…) ahí hay documentos que establecen qué es lo que sí pueden y que no pueden hacer y bajo qué términos pueden hacerlo con el estado.

Explicó que la misma ley que crea la Guardia Nacional establece que se tendrán que tener acuerdos con los estados a partir de las necesidades que se tengan en materia de seguridad.

“Si nosotros registramos que la incidencia o el delito que más tenemos en el estado es el robo a casa-habitación, pues entonces solicitaríamos el patrullaje o en acciones que tengan que ver con este delito; efectivamente el gobernador señalaba que una necesidad era el blindaje, o más bien el refuerzo en la cobertura de los accesos a Aguascalientes por la vecindad con Jalisco o Zacatecas, pero esa parte aún no la definimos”.

Mencionó que ahora mismo ya están en una labor de conocimiento del territorio y de los delitos que más se cometen en la entidad, aunque será hasta la siguiente semana en que se les presente un llamado ‘mapa de calor’ y a partir de ahí se podrán delinear las estrategias, dejando en claro que no se trata de que alguien tenga la rectoría de la seguridad, sino de coordinarse en los esfuerzos entre todas las corporaciones policiacas en la entidad,