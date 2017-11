Guarderías del IMSS para empresarios y políticos de Aguascalientes

Redacción.

Aguascalientes, Ags.- Las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son un verdadero negocio para muchos, considerando que los permisos son entregados principalmente a personajes ligados con la política o con organizaciones empresariales que han participado con actividades del gobierno.

Mediante el portal del IMSS se puede consultar el listado de guarderías que operan en los municipios de Aguascalientes.

En el caso de los políticos, figura el ex titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFAGS), Arturo Solano López, sobre quien recae una demanda penal vigente por el mal manejo de recursos públicos; esta persona se ostenta como representante legal del Centro de Desarrollo Infantil El Colibrí, el cual se encuentra en Rincón de Romos y tiene la vigencia de su permiso hasta el 31 de diciembre del 2021.

El ex alcalde de Aguascalientes, el panista, Ricardo Magdaleno también se dio de alta como socio de la Guardería Rotaria; María del Pilar borrego Estrada, Hermana del ex titular del IMSS. Genaro Borrego Estrada es socia del Centro “Jedi”; mientras que, en el CENDI “Pequeños Traviesos,”, se tiene el registro como socia a Celia Patricia Guel Jiménez, hermana del ex gobernador de Aguascalientes, Francisco Guel.

Después de la tragedia sucedida en la guardería ABC en el año 2009, el Gobierno Federal se vio en la necesidad de difundir públicamente los registros de quienes operan estos lugares.

En Aguascalientes se da el caso de los monopolios, es el caso de la asociación de José Barba Muñoz y María Ernestina Tiscareño Saucedo, quienes cuentan con 4 guarderías “La Estrella” (0012, 0016, 0017 y 0018) a quienes se les vincula presuntamente con la empresa “GEN” dedicada al manejo de residuos sólidos.

La empresa “La Huerta” también cuenta con un permiso para el cuidado de niños, documento a nombre de Carlos Arteaga Niepmann con domicilio en San Francisco de los Romo, en Rancho Medio Kilo.

Otro de los empresarios, Luis Miguel Rentería Arias, quien fuera vicepresidente de la zona centro de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (Conacca), es representante legal de la Estancia Infantil Aguascalientes, la cual inició operaciones desde el 01 de diciembre del 2003.

Finalmente, la guardería Kyngo, recientemente involucrada en un caso de maltrato infantil, tiene como representante legal a Claudia Julia Peña Morais, quien realiza la misma función en el CENDI “CAPI”.

A continuación, la lista completa de las guarderías subrogadas por el IMSS:

Jesús María. Centro de Integración Infantil Bebé Feliz.

Socios Actuales:

Silvia Abarca Moctezuma

Silvia Garcia Simental

Pabellón de Arteaga. Centro de Desarrollo Infantil La Estrella.

Socios Actuales:

José Barba González

Maria Ernestina Tiscareño Saucedo

Rincón de Romos. Centro de Desarrollo Infantil El Colibrí.

Representante legal: Arturo Solano López.

Socios:

Arturo Solano Sanchez Gavito

Miguel De Alba Salas

Vigencia: 02/01/2017 al 31/12/2021

Inicio de operación: 01 de diciembre del 2003.

Adjudicación directa.

San Francisco de los Romo. Rancho Medio Kilo.

Socio:

CARLOS ARTEAGA NIEPMANN

(Gerente Agrícola de Frigorizados La Huerta) y extitular de Sedrae en el sexenio de Luis Armando Reynoso.

AGUASCALIENTES:

Estancia Infantil Ags.

Socios actuales:

Héctor Bernal Sahagún

Jorge Humberto De Alba Álvarez

Juan Manuel Romo Hernández

Rogelio Noriega Aguilar

Representante legal: José Luis Miguel Rentería Arias y Rogelio Noriega Aguilar

Comunidad Infantil Papalote.

Socios actuales:

Edith Becerra Jaimes

María Irene Duron Bernal

Guardería Rotaria.

Socios actuales:

José Armando Villalobos Reyes

Mario Esparza Velasco

Socios originales:

Héctor Hugo Vega Ponce

Javier Ricardo Magdaleno Rodríguez (Ex alcalde de Ags)

Centro de Desarrollo Infantil Kyngo.

Socios actuales: MARIA CONCEPCION AGUILERA GONZALEZ

SALVADOR MUÑOZ MUÑOZ

Socio original: CRISTINA MUÑOZ AGUILERA

Centro de Desarrollo Infantil Jugando.

Socio: José Aceves Mejía

Patricia Salas Nava

Jedi S.C.

Socios actuales: Irma Concepción González Serna

María Del Pilar Borrego Estrada (Hermana De Ex Titular Del Imss. Genaro Borrego Estrada)

Centro de Desarrollo Infantil Capi.

Socios actuales: Jorge Eduardo Feiro Lamas

María De Lourdes Gutiérrez Morales

María Esther Arias Bass

Centro de Desarrollo infantil Garabatillos.

Socios actuales: Ana María Gutiérrez Briseño

Delia Margarita Gutiérrez González

Centro de Desarrollo Infantil Jugando Aprendemos.

Socios actuales: Martha Duran Veloz

Nadia Gabriela Cid Sánchez

Nora Sánchez Duran

Críos.

Socios actuales: Araceli Aldape Ortiz

Karina López Alba

Cendi Abedul.

Socios actuales: JAVIER ARNOLDO MEDINA ESPINOSA

JOSE DE JESUS ORGANISTA HERNANDEZ

MA DE LOURDES LARA RIOS

MARIA DE LOS ANGELES ORGANISTA HERNANDEZ

Guardería Rotaria.

Socios originales: Javier Magdaleno Rodríguez

Luis Miguel Renteria Arias

Socios actuales: José Armando Villalobos Reyes

Mario Esparza Velasco

La Estrella. 0012, 0016, 0017 y 0018.

Socios:

José Barba Muñoz

María Ernestina Tiscareño Saucedo

Centro de Desarrollo Infantil Ternura.

Socios actuales: Juan Carlos Valdés Garza

Lorena Patiño Tapia

Centro de Desarrollo Infantil Pequeños Traviesos.

Socios actuales: Celia Patricia Guel Jiménez

Irma Rosa Rodríguez Pérez

Lorenzo Felipe Pomares Sánchez

Cendi Pinwicos

Edith Becerra Jaimes

María Irene Duron Bernal

Sofía María Guadalupe De León Palomino

Ricardo Barba Segovia.

Vigencia 31 diciembre del 2018.

+Imagen de archivo.