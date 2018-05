Guardaespaldas niega ser el padre de la hija de Kylie Jenner

Quién.es

Estados Unidos.- Hace unos días circuló el rumor que indicaba que el guardaespaldas de Kylie Jenner, Tim Chung, era el padre de la pequeña Stomi Webster, debido a su “parecido” físico. Sin embargo, él mismo fue quien negó dicha situación.

Con una publicación en su cuenta de Instagram, Chung terminó con todas las especulaciones que giraron alrededor de la paternidad de Stormi e incluso pidió respeto para la familia de la recién creada de la menor del clan Kardashian.

“Por respeto a Kylie, a Travis, a su hija y a sus familias, me gustaría dejar las cosas claras y decir que mis interacciones con Kylie y su familia han sido limitadas estrictamente solo en una capacidad profesional.

No hay ninguna historia aquí y pido que los medios ya no me incluyan en ninguna narrativa que sea increíblemente irrespetuosa para su familia”, escribió el joven en la misma publicación que dejo muy claro que sería el primero y el último comentario al respecto.

Todo esto sucedió, cuando el joven fue cuestionado en Hollywood, ante ello sólo negó con la cabeza y dijo que no podía responder sobre eso, lo que incrementó las sospechas por parte de los medios.