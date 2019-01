Guaidó ya tiene control de activos de Gobierno venezolano en bancos de EU

Actualidad RT

El departamento de Estado de EE.UU. certificó este martes la autoridad del diputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, para “recibir y controlar ciertos activos” del país suramericano mantenidos en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York o cualquier otra entidad bancaria asegurada en territorio estadounidense.

Esta certificación se aplicará a determinados activos mantenidos en cuentas que pertenecen al Banco Central de Venezuela o al Gobierno de Nicolás Maduro.

.@SecPompeo gives control of #Venezuela assets in #US banks to Guaido; removing them from Maduro’s reach: pic.twitter.com/EDZs44Jbl9

— Matt Lee (@APDiploWriter) January 29, 2019