¿Goofy es un perro o una vaca? Disney aclara el debate

Redacción

Un nuevo debate inundó las redes sociales, y todo comenzó con una simple pregunta que quizá más de uno se había hecho: Si Pluto es un perro entonces, ¿qué es Goofy?

Los usuarios y participantes de esta discusión señalaban las similitudes que Pluto y Goofy tenían en común, aunque también se pensó en la gran imaginación que se tiene dentro de los personajes de Disney, ya que había desde ratones con pantalones hasta patos con disfunción en el habla.

La polémica dentro de los internautas fue tan grande, que incluso Disney tuvo que intervenir y aclarar todo: Goofy es un perro.

We're happy to settle this debate! Goofy is most definitely a dog! 🐶😊 -Nina pic.twitter.com/ujvPejD0pN

— Walt Disney World Guest Service (@WDWGuestService) September 15, 2019