González Mota a PAN y PRI: “nunca combatieron el huachicoleo cuando tuvieron oportunidad”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado local de Morena, José Manuel González Mota, le respondió a su compañero legislador por Nueva Alianza, Mario Valdez, quien había hecho un llamado al Gobierno del Estado para revisar el tema del desabasto de gasolina en Aguascalientes.

“Una disculpa a todos los que andan sentidos y enojados y que piden puntos de acuerdo para que el gobierno intervenga. Yo le pido a la ciudadanía y a todos los medios que comprenda la situación. Es un ataque frontal contra el huachicol”, indicó.

El coordinador de la bancada de Morena en el Legislativo estatal también respondió a críticas como la emitida por el ex senador Fernando Herrera, quien el jueves último calificó de “torpeza” la actuación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este operativo contra el robo de combustible. Criticas similares que también ha emitido el PRI.

“A veces por sacar tajada política dicen mil cosas. Al final tenemos que enfrentar el huachicol. Si no es la manera, entonces que ellos nos digan cuál es y porqué en su momento no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad”, subrayó.

González Mota cuestionó de paso las versiones que relacionan a personajes de diferentes niveles políticos del país con el robo de combustible: “qué triste sería que toda esa información de gente mezclada en cuanto al huachicol sea verdadera. Les debería de dar vergüenza”.

Cabe mencionar que el diputado Mario Valdez había presentado un punto de acuerdo en la diputación permanente para llamar al Ejecutivo a informar en cuanto la carencia de combustibles.