Gobierno municipal de Aguascalientes “riesgoso y de marketing“: Morán

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Sigue la guerra entre palacios, entre el gobierno del estado y el municipal. Ahora fue el turno del titular de la Secretaría General de gobierno del estado, Enrique Morán Faz quien arremetió contra el gobierno de la alcaldesa, Teresa Jiménez al cual calificó de “riesgoso y de marketing“.

En entrevista colectiva en el Fideicomiso Tres Centurias, al término de una reunión con arquitectos, el encargado de la política interna en la entidad, que encabeza el panista, habló de la grilla que se ha dado en las semanas recientes entre grupos antagónicos de la presidencia municipal y de palacio de gobierno entre los afines al gobernador Martín Orozco y la presidente municipal capitalina.

En este sentido calificó al gobierno de la alcaldesa, Teresa Jiménez cómo un gobierno de “riesgoso“ además de ser de marketing más que de resultados.

En entrevista colectiva el funcionario estatal diferenció el gobierno de su jefe y el de la alcaldesa recién reelecta.

“Son dos modelos de gobierno, son dos visiones distintas dentro del mismo PAN y por eso es que hay esta efervescencia, el gobernador, lo podemos decir con toda firmeza, representa un modelo de gobierno con apego a la filosofía del PAN con respeto a la dignidad de la persona, con respeto a la iniciativa privada, el respeto a los valores de honestidad y nos allanamos pruebas en contra y vemos un modelo riesgoso encabezado por la alcaldía y es un modelo distinto a los principios del Acción Nacional, lo sabemos con mucha claridad, sin embargo, vemos que dentro de la alcaldía hay gente muy valiosa, gente muy honorable y debemos decirlo con mucha claridad, de frente.

Más adelante agregó que “ustedes (los representantes de los medios) han visto que cuando tenemos que decir algo en el Gobierno del Estado lo decimos de frente, y lamentablemente, no me dejarán mentir, yo diario aparezco en columnas como el artífice de veinte mil cosas pero jamás me lo ha dicho de frente ningún funcionario municipal, esa es la diferencia de hablar de frente, claro, por cuando uno tiene la tranquilidad moral de no estar haciendo las cosas ilegales“.

–¿Riesgoso en que tipo?

– Cuando se hace ese tipo de gobierno orientado más hacia la imagen que hacia el fondo, también pueden caer en otras circunstancias para poder tener la liquidez para esta imagen, en actos que no sean apegados a la ilegalidad.

Yo no quisiera acusar ahorita en particular porque finalmente el que acusa tiene que probar, pero sí hay una tendencia y esto lo hemos visto en otros estados, del país donde en algunos momentos, algunos gobiernos municipales y estatales del PAN han perdido el rumbo de la filosofía estrictamente panista y la sociedad los sanciona, en esta ocasión, creo que todavía hay un voto generoso por parte de la ciudadanía de Aguascalientes hacia la filosofía y acciones del Acción Nacional, confiamos en que el dirigente estatal tenga la habilidad y creemos que la tiene, la visión y la identidad con los valores panistas, le reafirmamos, le tenemos confianza en que sí la tiene, para que encauce esto y que finalmente el Gobierno del Estado seguirá trabajando, en el DIF Estatal por las familias, por el desarrollo de las familias, en la Secretaría de Desarrollo Económico por la estabilidad, el empleo, la inversión, o sea con cosas concretas y no solo con marketing publicitario.

–¿Cree que la administración municipal le está fallando a la sociedad?

–El juicio final tendrá que darlo la sociedad, ya de entrada dio un voto de confianza con la elección inmediata anterior, pero sí nosotros vemos un modelo distinto al que estamos impulsando desde el gobierno, son visiones de hacer gobierno distintas las que tiene el señor gobernador y las que tiene la señorita alcaldesa.

-¿Podría haber una desbandada de actores del gobierno del estado a funcionario municipal?

–No la veo yo así, es importante que nosotros sepamos que la responsabilidad que tenemos como funcionarios es con este gobierno, si hubiese algún tipo de interés para futuras posiciones políticas, electorales o de funcionarios, o sea más de alguno se podrá poner nervioso, pero creo que está muy clara la convocatoria que el gobernador nos ha hecho, para resolver y atender los asuntos que nos son competentes como funcionarios de gobierno todos los días hasta el último día que estemos en los cargos, quien esté cabeceando es porque quizá tiene algún interés personal en alguna posición posterior.

Yo quisiera dejar muy en claro esto porque entrada la particularidad si son las diferencias en policías, en desarrollo urbano, es entrar en nimiedades, de entrada son dos modelos distintos de ver el gobierno.

–¿Ahora que regrese Tere Jiménez podría mejorar las cosas en el municipio?

– Nosotros le apostamos a que sí, creemos que el primer periodo pues fue más de marketing que de profundidad, nosotros esperamos que nos podamos coordinar y siempre se los hemos dicho con mucha claridad todos los temas que ahorita están saliendo a la luz pública, en seguridad lo hemos dicho, en reuniones, en privado y en corto, creo que somos funcionarios que hablamos de frente que damos nuestro nombre y ejercicio de por medio, no lo mandamos decir.

-¿Y hay voluntad por parte del gobierno municipal y de ustedes para la coordinación?

–Creo que en la mayoría de los casos sí, habría que ver si se puede ajustar estos modelos de ver cómo gobernar y yo creo que aquí hay todas las posibilidades, finalmente estamos jugando en la misma cancha que es Aguascalientes que es con los mismos ciudadanos, creemos que con los mismos valores del partido que hizo llegar al gobierno.

–¿Se sentarían a dialogar para aclararse?

–-Yo creo que sí, yo por ejemplo he tenido estos días, prácticamente toda la semana las pláticas con la alcaldesa, tenemos desacuerdos y acuerdos, hace planteamientos, hacemos planteamientos, la política así es, de privilegiar el diálogo, lo único que pedimos es claridad y transparencia, hablar de frente y hablar bien.

No obstante pese a todo lo anterior el funcionario descartó que la ciudadanía pague por las diferencias entre los palacios.