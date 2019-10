Gobierno federal ahorca a municipios: PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Hay riesgo de que los ayuntamientos del país lleguen a la crisis financiera por los recortes presupuestales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, advirtió Gustavo Báez Leos, dirigente estatal del Partido Acción Nacional.

“Están dejando cada vez más ahorcados a los municipios. Que no se olvide Andrés Manuel que los municipios son el motor de la Federación y por eso se llama Federalismo. Va a haber municipios que puedan desaparecer”, apuntó.

En conferencia de medios Báez Leos calificó de “inapropiadas” las declaraciones del Presidente en torno de que los municipios se aprieten el cinturón.

“En Acción Nacional sí lo hacemos y lo hacemos constantemente. Reconocer a los alcaldes del PAN el crecimiento que han tenido en el recaudamiento y es increíble el manejo que se nos quiere dar”, consideró.

El líder panista en el estado anunció que se ejercerá toda la presión necesaria sin violencia a fin que los recursos se vean en el paquete económico y que se abran las ventanillas como antes.

“Si no se da esto, decirle a la gente de los municipios que si el crecimiento no se da es por el señor López y su partido Morena que no apoya a los municipios”, resaltó.

De paso, el dirigente blanquiazul mencionó el supuesto ataque con gas lacrimogeno en Palacio Nacional contra los presidentes municipales que protestaron el martes último. “Una manifestación pacífica de parte de los alcaldes y violenta de parte del gobierno”, definió.

Gustavo Báez estuvo acompañado en la conferencia por los alcaldes y alcaldesas panistas Teresa Jiménez, de Aguascalientes; Jesús Prieto, de Rincón de Romos y Cristina López, de San José de Gracia.