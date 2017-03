Gobierno debe poner mayor cuidado en las condiciones de agua

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Exigen al gobierno que se de un informe sobre la calidad del agua en la entidad, ya que los metales pesados con los que se extrae el agua y sus condiciones han incrementado los casos de enfermos renales en Aguascalientes, habla al respecto el directos de Vinculación de la Fundación de Apoyo Renal, Fernando Ruíz Laguna.

“Sí se han instalado algunos filtros por el oriente de la ciudad pero no hay información de cada cuándo los regeneran, de qué valores de contaminantes tiene el agua…”

La relación que tiene la extracción del agua y los metales pesados es un motivo suficiente para investigar por parte de la fundación ya que cada vez se registran más casos de personas con enfermedades de insuficiencia renal y se pide al gobierno hacer investigación y que no se nieguen a reconocer estas malas condiciones.

“No podemos seguir dejando que quede escondido debajo de la alfombra esta sociedad, se puede hacer pero no se está haciendo y lo que nosotros queremos es que la gente de Aguascalientes que viva bien, no es posible que teniendo la tecnología y el conocimiento no se haga”.

El funcionario aseguró que actualmente Aguascalientes tiene más de 1,800 enfermos renales

Fernando Ruíz Laguna aseveró que en la actualidad en Aguascalientes hay alrededor de mil 800 personas con enfermedad renal crónica, pero lo más preocupante es que se ha vuelto común observar a niños de hasta 9 años con el padecimiento.

“Es vergonzoso que tengamos a niños dializados, niños de 9, 10 u 11 años con su vida ya frenada”