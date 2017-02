Gobierno de CLT ponía exámenes de control y confianza imposibles de aprobar: FMD

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- En la administración de Carlos Lozano de la Torre se solían aplicar exámenes de control y confianza que eran prácticamente imposibles de acreditar por los aspirantes a integrarse a las corporaciones policíacas del estado y de los municipios, lo que fue generando un importante déficit de elementos, así lo aseveró el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso Estatal, Francisco Martínez Delgado.

Comentó que a pesar de las necesidades que se tenían desde entonces para contar con más elementos policíacos, el gobierno estatal de Lozano de la Torre no hizo más que poner más trabas a los aspirantes, lo que complicó su ingreso a las instancias de seguridad pública.

“Son requisitos rigurosos como en cualquier otra institución y aquí por la misma función que se va a realizar pues tienen que ser cuidadosos no, pero el problema estaba en cómo se manipulaba esos exámenes no y lo que se quiere es darle imparcialidad (se manipulaba, a qué atribuye esta manipulación…?) a actos de corrupción, necesariamente”.

No obstante el legislador aseveró que las pruebas de control y confianza deben contar con cierto grado de dificultad para medir verdaderamente las capacidades y aptitudes de los interesados y que no se permita el ingreso a elementos que no cuenten con los requisitos mínimos indispensables.

Reiteró que las convocatorias para integrar las corporaciones policíacas del estado y los municipios permanecen abiertas.

“Lo que se quiere es invitar a muchos jóvenes, a hombre y mujeres que se involucren dentro de las funciones de seguridad pública propiamente de policía y por eso ya se abrió la convocatoria para el municipio de Aguascalientes, se abrió la convocatoria para policía estatal, se van a mejorar las condiciones de vida de los policías, tanto salariales y prestaciones”.

Francisco Martínez subrayó que la meta inmediata en materia de seguridad pública es ubicar a Aguascalientes en el tercer lugar a nivel nacional entre las entidades más seguras del país, no obstante se requiere del apoyo y compromiso de la ciudadanía.