Gobierno de AMLO tiene voluntad para reconocer tema de desaparecidos: Encinas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-México está convertido en una gran fosa clandestina de cadáveres, siendo una realidad que no se puede ocultar, reconoció en visita por Aguascalientes el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas.

Expresó que durante años se quizo minimizar y abordar este problema, donde hoy se está reconociendo y dando un giro, comenzando por abordarlo de manera seria, primeramente viendo el tema de las personas desaparecidas, así como en la búsqueda e identificación de cuerpos en un acto de justicia para los familiares de las víctimas.

Según el último registro oficial que se tenía, en México había 40 mil personas desaparecidas, aunque adelantó que en próximos días se actualizará la base de datos.

“Existe voluntad política para reconocer el problema y sus implicaciones lo que ha abierto la pauta para que las organizaciones de víctimas y familias vayan haciendo denuncias y al mismo tiempo obligando con ello a que las autoridades locales profundicen en la investigación de los casos”.

Para concluir, abordó el tema de los casos de tortura que hay en Aguascalientes en contra del Sub Procurador de la Fiscalía General de la República Felipe Muñoz Vázquez, quien en la víspera habría renunciado al cargo, donde no hay denuncias abiertas por esta causa en el ámbito federal, donde en el estado deberá dar el seguimiento a las mismas, donde es tiempo de que no quede impune nada, trátese de quién se trate.