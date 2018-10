GobAgs y Calvillo solicitarían endeudamiento en presupuestos 2019

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Este martes comienza la entrega de propuestas de las leyes de ingresos de los once municipios del estado para el año 2019 y el miércoles se hará la presentación de Gobierno del Estado. Todo ello ante la comisión de vigilancia del Congreso del Estado.

El diputado panista Gustavo Báez Leos, presidente de la comisión en turno, aseveró que se mantendrá una revisión a fondo en cada una de los documentos que entreguen ante el Legislativo.

“Vamos a vigilar que las propias autoridades no se vayan a dar un balazo en el pie en sus finanzas”, apuntó.

Por el momento, el también coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado señaló que sólo Gobierno del Estado y la presidencia municipal de Calvillo, también de extracción panista, solicitarían endeudamientos para el 2019.

“Calvillo nos preguntó cómo lo veíamos, nosotros le dijimos que dentro del análisis y que se pueda pagar, pues no olvidemos que es año de transición pero estaremos revisando ese esquema. También el propio gobierno del estado que iba a definir por medio de APP (Asociaciones Público-privadas) o endeudamiento el tema de movilidad, aunque en el caso de gobierno le quedan cuatro años más por si quisiera un endeudamiento”, fijó.

– ¿En torno a qué serán vigilantes que no se incremente o no se dispare?

– El tema de que se aplique bien el tema del presupuesto. Si algo se está cobrando de más que nos expliquen porqué y la intención de este cobro, pero por ahora esperar cómo vienen.

Este martes será la entrega de propuestas a partir de las 9:00 horas en la sede del Congreso. Iniciará el ayuntamiento de Aguascalientes y continuando cada media hora por orden alfabético hasta concluir a las 14:00 horas con Tepezalá. Para el miércoles será la presentación de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.