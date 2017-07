Gob-Ags sin programas para frenar migración: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Emmanuelle Sánchez Nájera, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó la falta de respuesta de autoridades estatales en torno a la situación que enfrentan los migrantes quienes salen al extranjero en busca de mejores oportunidades de trabajo.

“No hay una política clara que deje claro como es que el gobierno del estado está actuando para atacar el problema”, indicó.

Sánchez Nájera abundó que las estadísticas nacionales en cuanto a la migración se mantienen inamovibles debido a la falta de espacios laborales por medio de los cuales, pudieran emplearse los aguascalentenses.

“Cuando empezó la administración estatal dijimos que había un problema grave que se estaba suscitando en el país y que Aguascalientes no sería la excepción. Es decir, el fenómeno migratorio no ha disminuido y no lo hace porque no hay oportunidades económicas y la gente por subsistencia se ve obligada a migrar”, recalcó.

El dirigente perredista lamentó la reciente tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, donde numerosos migrantes perecieron encerrados en un trailer. 34 de ellos eran mexicanos, y 11 de ellos originarios de Aguascalientes.

“Lo único que se hace es ser reactivos, actuando conforme a si ocurre una situación. Pero no hay un planteamiento para adelantarse a lo que pueda suceder. Este no es el actuar que uno debiera esperar de un gobierno estatal o de un gobierno municipal”, insistió el perredista.