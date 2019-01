Gestionará MOS recursos para no cancelar programas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Comenzará el Gobernador Martín Orozco Sandoval con la gestión de recursos extraordinarios ante la Secretaria de Hacienda para compensar los rubros que se vieron desprotegidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

El ejecutivo dijo que se quiere mover rápido para no llegar a cancelar programas que dependían de dinero federal y que no llegó.

Se refirió en concreto al tema del Hospital General de Pabellón de Arteaga, el cual no viene recurso alguno en el presupuesto federal para su conclusión, por lo que será uno de los temas que abordará con Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda.

“Es un hospital donde el avance fisco está al 50% y el avance financiero al 75% por lo que hay un desfase importante y si el gobierno federal no lo asume, porque está firmado el convenio que el recurso para este hospital es federal, pues si no mandan el dinero no podremos hacer nada hasta que no lo envíen”.

Insistió que el estado quedo muy limitando en el tema presupuestario, siendo uno de los temas prioritarios a tratar de forma directa con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mismo que el tema de la seguridad, donde no ha quedado claro el tema de la Guardia Nacional y su coordinación con los estados.