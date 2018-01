Genio del ajedrez a los 12 años

El Confidencial

India.-Sólo tiene 12 años, pero su nombre circula a la velocidad de la luz en el mundo del ajedrez desde hace ya unos cuantos. En el XXXI Torneo Magistral Ciudad de León (5 al 9 de julio) se le verá en acción en nuestro país. Su presencia se ha convertido en uno de los grandes reclamos mediáticos a pesar de su edad. Es Rameshbabu Praggnanandhaa, conocido como ‘Prag’, considerado a día de hoy como gran candidato a reinar algún día en el mundo del tablero. Tanto él pequeño como su padre se manejan a la perfección ante las cámaras, pues los reportajes sobre la vida del incipiente talento se suceden desde hace ya mucho tiempo.

Empezó ‘Prag’ (Chennai, 10 de agosto de 2005) a dar que hablar muy pronto. Ganó el Mundial Sub-8 en el año 2013 y sólo dos años después repitió triunfo en el Mundial Sub-10. En 2016 se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia, lo que logró con 10 años, 10 meses y 19 días. Por poco no se convirtió en el Gran Maestro más precoz, al quedar en cuarta posición en el Campeonato del Mundo en categoría Sub-20. Cuando el colegio era el centro de su universo cotidiano, sus maestros se dieron cuenta de que no se conformaba con aprender lo más básico del ajedrez, como pedían sus compañeros; él exigía saber todos sus secretos. No era suficiente con lo básico, quería profundizar más.

“Quiero jugar un perfecto ajedrez”, ha manifestado alguna vez el pequeño genio. Como pasa muchas veces, fue la casualidad la que le llevó a este apasionante mundo. Su hermana mayor, Vaishali, era más bien sedentaria, con demasiadas horas viendo programas de televisión. Los padres optaron por llevarla a una escuela para que aprendiera, para que su cabeza estuviera activa lejos del hogar. Pasó que se le dio muy bien, en la misma medida que el hermano menor, con sólo 3 años, quiso seguir los mismos pasos. Los tutores no pudieron frenar el ímpetu del pequeño. Prácticamente, antes de aprender a leer, ya tenía asimilados los movimientos de las piezas.

La pareja de hermanos brillaba delante de un tablero y una figura fue fundamental para moldear la personalidad de ambos. Ramachandran Ramesh es el entrenador que acompañó siempre a los dos. En su escuela fue ‘Prag’ aprendiendo los secretos del ajedrez. Los primeros triunfos empezaron a llegar muy pronto, tal vez demasiado, para gran sorpresa de los progenitores, que en cuestión de muy pocos años se encontraron con dos talentos vigorosos que apuntaban muy alto. En el caso del niño, los entendidos consideran que lo tiene todo para llevar la corona de rey más pronto que tarde. Algunos creen que en una década ya estará listo.

Viswanathan Anand, también de Chennai, campeón del mundo en el año 2000, con un gran palmarés, es el ídolo del pequeño ‘Prag’. Como en el caso de otros grandes maestros, sigue de cerca la trayectoria del niño, también de su hermana, que ganó el Mundial femenino para menores de 12 y 14 años. Anand expresó en su cuenta de Twitter, tras una soberbia exhibición de su compatriota, lo siguiente: “¡Ajedrez muy interesante! Simplemente juega tu intrépido juego habitual. Los títulos siempre llegan”.

El juego del ‘Prag’, según los entendidos en la materia, es muy rico en variantes, también atrevido muchas veces, corriendo riesgos cuando toca sacrificar alguna pieza mayor para luego resolver la partida con alguna genialidad. Por ello, su juego ya se compara con el de Bobby Fisher, sin duda una de las grandes referencias en la historia del ajedrez. Su aspecto de niño esconde la ambición de un grande en potencia. Más de una vez ha reconocido que quiere ser campeón del mundo lo antes posible… “Me lo paso bien, pero la verdad es que no sé porqué soy tan bueno en esto”, ha comentado modestamente en alguna oportunidad.

Ramachandran Ramesh, su guía, retrató a ‘Prag’ de la siguiente manera: “Físicamente ligero, pero talentoso peso pesado“. Rápido en la toma de decisiones, su cerebro procesa a la velocidad de la luz. El niño ya suma una serie de triunfos que le han colocado en el punto de mira de todos. Sus partidas son seguidas con atención por los analistas, también por los grandes maestros, que tienen claro que pronto tendrán un duro rival enfrente. Hace poco más de un año, por poner un ejemplo, en la última ronda del prestigioso torneo que se disputa en la Isla de Man, noqueó al paraguayo Axel Bachmann, un Gran Mestro, en sólo 18 jugadas y con piezas negras.

El chico que rompió el legendario récord que selló Judit Polgar (tenía 27 años de antigüedad) al adquirir la categoría de Maestro Internacional antes que nadie, ya apenas tiene tiempo para montar en bicicleta, una de sus grandes pasiones, y su vida ya está cargada de viajes. El ajedrez ya lo ocupa todo. “Muy pronto, si ‘Prag’ continúa por este camino, se convertirá en un jugador de élitey alcanzará grandes alturas”, ha enfatizado Anand de su joven compatriota. Su memoria y ese estilo extremadamente agresivo muchas veces, han dejado con la boca abierta a más de uno. Para los que saben, lo mejor está por llegar para este pequeño prodigio.

*Fotografía cortesía de iChees