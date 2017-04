Gastarán 4 mdp en remodelar Puente Bicentenario en Ags.

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- En algo que a todas luces será un gasto innecesario, dado que todo funciona bien y parece que hay negocio de por medio, no obstante buscan componer lo que compuesto está.

El secretario de Obras Públicas del municipio capital, Marco Antonio Licón, afirmó que en los próximos días se comenzarán los trabajos de cambio de iluminación en el Puente Bicentenario que se ubica en Av. Aguascalientes y Av. José María Chávez, a fin de dotar a esta vialidad de una “mejor iluminación”.

No obstante lo que llama la atención es el costo que tendrán las obras ya que se están contemplando 4 millones de pesos para cambiar el alumbrado, que por cierto no se ve que esté en malas condiciones todavía pues se trata de una obra de no más de 10 años de antigüedad.

“Ya estamos trabajando en la licitación del pesaje del Puente Bicentenario, del mantenimiento que ya le urge a este puente, a parte una iluminación muy tenue”.

Se espera que los trabajos puedan quedar concluidos al final de la Feria Nacional de San Marcos.

De igual manera, el funcionario municipal anticipó la rehabilitación del monumento a la Catrina que se tiene dispuesto en la 45 sur frente a Ciudad Industrial.

“Se van a colocar luces muy sencillas, se está trabajando con Servicios Públicos para darle otra imagen a este monumento, porque si cuando vienes llegando de sur a norte, una de las obras que se ve es la Catrina, al acceso a Aguascalientes”.