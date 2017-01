Gasolineros especulan con el combustible tras el gasolinazo

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- La situación de la semana pasada en la que las gasolineras cerradas por falta de combustible y en las que sí tenían, habian largas filas, provoco qu empresarios decidieran cerrar la venta del combustible el día sábado y retomar estan ventas él domingo ya establecidas las nuevas tarifas con las que se generaron molestias y desacuerdos por parte de los compradores.

“Nada más he pasado y veo los conos y están solas y todas cerradas y ya ni siquiera me detengo a preguntar si hay gasolina, ya me ha tocado ver dos o tres gasolineras así”.

“Ahora si que perdón por la palabra pero son puras mamadas”.

“Son puras falsedades de Peña Nieto, a todos nos está llevando la fregada por sus decisiones y del Congreso que lo apoya”.

Algunas otras personas acudieron el día sábado a hacer compras de pánico y llegar sus tanques para no comprar durante los próximos días, como decía la invitación en redes sociales como modo de protesta.

“Ahorita por lo que están diciendo yo ahorita le voy a meter unos 400 pesos para llenarlo, aunque ahorita no lo tenía vacío pero después no voy a tener en qué moverme”.

“Ahorita voy a llenarle el tanque y no nomás para ahorrar sino también para evitar especulaciones porque el ahorro es un engaño, ahorrarte 20, 50 o 100 pesos, no vale la pena”.

Así mismo los ciudadanos exigen al gobierno que de marcha atrás al gasolinzo ya que esta afectara la economía familiar.

“Nos comparan y dicen que estamos en el 11° lugar en cuanto a la economía de la gasolina pero no se ponen a pensar que aquí ganamos 10 pesos en salario mínimo y en Noruega por ejemplo son 400 pesos la hora y en Estados Unidos son 100 pesos, entonces es una comparación estúpida la que nos están presentando”.