Garantizan entrega de concesiones de taxi de forma transparente en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Garantiza el Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, una entrega de concesiones a taxistas de forma transparente y clara a verdaderos trabajadores del volante y no más a amigos, compadres o agrupaciones.

En entrevista colectiva, Morán Faz detalló que de un paquete de 220 concesiones entregadas por la anterior administración, en 170 casos han resuelto los tribunales que fueron mal otorgadas por la anterior administración estatal al presentar una serie de irregularidades.

Al momento se tienen aún 50 más en juicio, así como en 130 casos se constató que si fueron dadas a verdaderos taxistas, por lo que se les liberó la concesión sin mayor problema.

Aclaró que de ninguna manera se trata de repartir nuevas concesiones de taxi, sino que se van a entregar aquellas en que los tribunales vaya causando ejecutoria.

“Dicho esto, el gobernador me ha instruido a que terminemos los primeros paquetes de las que ya causen ejecutoria o que ya estén resueltos en todas las instancias jurídicas, y que hagamos un proceso transparente de entrega a verdaderos choferes”.

-¿De este primer paquete de 100 que anunció el gobernador que va a entregar, cuántas fueron de políticos?

-Pues mire, es que hacer una tipificación de políticos pues (…), vamos a decir que fueron asignadas de una forma irregular, más allá de a quién se la dieron, porque puede pasar que hayan sido de choferes bien demostrable, pero no firmaron los que tenían que haber firmado, no se hizo un dictamen en forma, así como nunca pasaron por el Consejo Consultivo del Transporte, entonces aún cuando hayan sido para cualquier persona, fueron mal dadas.