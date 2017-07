Garantizados los recursos para operar hospital Hidalgo en diciembre: Narro

Francisco Espinosa

San Francisco de los Romo, Ags.- El secretario de Salud, José Narro Robles, señaló tajante que están los recursos garantizados para que el nuevo Hospital Hidalgo esté listo y entre en funciones a partir de diciembre.

Cuestión que confirmó y agradeció el gobernador, el panista, Martín Orozco Sandoval, quien valoró el gesto, incluso hasta para tener que ocupar un recurso extraordinario que el mismo secretario ya prometió.

Sin embargo, sobre la polémica respecto a la participación de la empresa EPCCOR en este proceso, misma que fue responsable del socavón sufrido en el recién inaugurado Paso Exprés en Cuernavaca, el funcionario simplemente apuntó que no tiene conocimiento sobre supuestas irregularidades en la construcción del nosocomio. “A mí no me gusta hablar de lo que desconozco, por lo tanto no puedo emitir una opinión al respecto”, comentó.

Además, precisó que “la salud tiene que ser prioritario para todos los niveles de gobierno y para la sociedad, poro que requerimos fortalecer el primer nivel de atención”. Informó que en 2050, “México tendrá 17 millones de personas con 70 años o más y no nos estamos preparando para generar los estilos de vida adecuados para nuestro envejecimiento”, concluyó.