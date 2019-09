Ganó la razón en el rechazo a fraccionar Bosque de los Cobos: Seguot

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ganó la razón en el tema del rechazo desde la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para fraccionar el predio denominado Bosque de los Cobos, aplaudió el Secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento del Territorio (Seguote), Armando Roque Cruz.

“Desde luego que sí se impuso la razón, y es que debemos de ser muy cuidadosos en ese sentido de cuidado a el medio ambiente, y ahora sí que por encima de los intereses económicos se debe buscar la protección del medio ambiente en favor de las próximas generaciones.

Detalló que como estado siempre hubo rechazo a permitir la construcción de viviendas en esa zona considerada como protegida, donde a final de cuentas la autoridad federal les dio la razón.

“Nosotros como estado somos muy respetuosos ahora del acuerdo que hubo desde la federación quien estableció que no puede haber ningún fraccionamiento en el lugar, y en ese sentido no lo va a haber, por más que se le busque”.

Mencionó que las autoridades ambientales demostraron con hechos y pruebas que se trataba de un pulmón ecológico, argumento que se tomó en cuenta para la determinación.

De tal suerte, insistió en que por parte de su instancia quién es la que aprueba los fraccionamientos, no se dará una sola licencia de construcción ni cambio de uso de suelo y se acatará lo que señalan las autoridades federales en materia ambiental.