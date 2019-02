Ganarle a Chivas vale igual que todos los demás: Castro

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Esta mañana, tras concluir el entrenamiento, el uruguayo Facundo Castro atendió a los medios de comunicación que se dieron cita en el Estadio Victoria.

Castro habló sobre lo que fue el partido de América y resaltó que ahora se enfocan en Chivas. “Fue un partido que era duro de enfrentar, había que enfrentarlo con las mejores armas que teníamos sin descuidar el partido de Chivas, ya que se viene un partido muy complicado este fin de semana”.

Sobre el rival en turno, el charrúa mencionó lo siguiente. “Es un gran equipo la verdad, en lo personal vi el partido contra Veracruz y sólo hubo un equipo en la cancha, Veracruz se fue a defender solamente y bueno, vamos a tener que tomar las precauciones debidas porque tienen grandes jugadores”.

Además, compartió lo que le ha pedido Memo Vázquez. “Lo mismo que me dijo en principio, que juega con dos extremos bien abiertos, para ampliar el terreno, abrir bien la cancha, desbordar y tirar centros, eso es lo que básicamente pide”.

Con respecto al gol que marcó frente a Puebla, dijo que le brinda confianza. “Me da confianza, me hace recordar al jugador que vieron para traer acá, así que contento”.

Facundo comentó que éste será un partido más, puesto que todos los partidos se deben jugar con la misma intensidad. “Todos los partidos son tres puntos así que hay que salirlos a jugar de la misma manera, pienso que tal vez es un partido que te lleva a tener más intensidad, pero lo haces por inercia, todos los partidos suman de a tres así que a todos los partidos hay que ponerle intensidad y salir a jugar de la mejor manera”.

“Todos valen igual, sí es lindo ganarle a un equipo grande, de esa dimensión, pero todos suman de a tres, si le ganamos a Chivas y después perdemos con otro, no nos sirve de nada, el semestre pasado le ganamos a Cruz Azul y América y no nos sirvió de nada”, agregó el dorsal 8 de los Rayos.

De igual forma, Castro afirmó que es motivante mantener el invicto. “Yo pienso que es motivante estar así, es un gran comienzo, va a ser mucho más difícil mantenerlo, no es una presión, pero sabemos que estamos ahí y es muy lindo, es un buen objetivo que tenemos, hay que ir partido a partido”.

“No nos ponemos a pensar eso, sabemos que hemos comenzado bien y lo estamos cuidando de la mejor manera y bueno, ojalá podamos seguir por el mismo camino”, concluyó el uruguayo.