Ganamos hasta en las apuestas de Las Vegas, dice AMLO

El Economista

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES) afirmó que no sólo las encuestas le dan ventaja sobre sus adversarios, sino que también lleva la delantera en las apuestas que se realizan en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

“Pues es que además de las encuestas, en Las Vegas hay apuestas, y entonces, en las apuestas de Las Vegas estamos en un 85% con posibilidades de triunfo. Indáguenlo ustedes, y van a ver. Estamos con esa ventaja, porque no sólo son las encuestas, entonces, en las apuestas estamos también arriba, muy arriba”, comentó.

López Obrador encabezó un mitin de campaña en Río Verde, San Luis Potosí, donde hizo un llamado a dirigentes, militantes y simpatizantes de otros partidos, a sumarse a su proyecto. “Si se quieren regresar a su partido (después de la elección del 1 de julio), que se regresen, pero ya hicimos historia”, aseveró.

Entrevistado al término del evento, el aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia comentó fue cuestionado sobre el asesinato de políticos y candidatos en las últimas semanas. Refirió que si algún candidato, incluso de su coalición, requiere solicitar resguardo federal o locales, es libre de hacerlo. Mencionó que en su caso, no solicitará apoyos de ese tipo.

“Yo he decidido que me va a cuidar la gente, me está cuidando el pueblo, y que el lucha por la justicia no tiene nada que temer. Son libre todos los candidatos. Cada quien tiene que decidir. En mi caso, yo voy a hacer la campaña sin guardaespaldas”, comentó.

En otro tema, López Obrador dijo que es una buena señal que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se haya pronunciado en contra del cierre de la base militar de Santa Lucia, que sería una consecuencia de continuar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

“Es una buena señala, porque según lo que leí en el periódico, no quiere el general Secretario que se cierre la base militar de Santa Lucia, si se construye el nuevo aeropuerto en Texcoco, se tiene que cerrar la base de Santa Lucia, nosotros no vamos a cerrar la base militar de Santa Lucia”, mencionó.

Respecto al tema de los ciberataques que han sufrido las instituciones financieras e los últimos días, el candidato presidencial dijo: “yo espero que la autoridad competente den la protección a los hombres de negocios, a los banqueros para que no haya sabotaje”.

En tanto, López Obrador condenó el asesinato en Tabasco del periodista Juan Carlos Huerta, y dijo que es lamentable la situación de violencia e inseguridad que vive el país.

“Es muy lamentable lo que está sucediendo, es urgente que se dé un cambio porque hay una franca descomponían social, mucha inseguridad, mucha violencia, todo esto se ha originado porque los políticos y los traficantes de influencia se han dedicado a saquear, a robar, los gobernantes forman parte de la banda que más roba en el país”, afirmó.

El político tabasqueño también fue cuestionado acerca de si tiene previsto realizar alguna preparación para el segundo debate presidencial que se celebrará el próximo domingo en Tijuana, Baja California. “No, no. Si yo aquí me estoy entrenando en las plazas”, aseveró.

Cuando se le preguntó si está de acuerdo y le satisface el formato del debate que acordó el INE, López Obrador dijo que “da igual el formato, eso no me quita el sueño”.

¿Se va a despedir? —se le inquirió.

“No sé, porque son representantes, con todo respeto, de la mafia del poder”, finalizó.