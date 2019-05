Fustigan activistas nombramiento de ex fiscal de Aguascalientes en Sinaloa

Comunicado

Aguascalientes, Ags.-

Al Gobierno de Sinaloa

Al Congreso del Estado de Sinaloa

A las autoridades correspondientes

El ex fiscal de Aguascalientes, Óscar González Mendívil, fue designado -con el apoyo de 34 votos de las y los diputados locales- como primer comisionado de Atención a Víctimas en el estado de Sinaloa, acción que desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG) reprobamos y consideramos de suma irresponsabilidad.

No olvidamos que en Aguascalientes, durante el periodo en el que González Mendívil fungió como titular de la Procuraduría General del estado y después como primer titular de la Fiscalía General, actuó de manera irresponsable, poco profesional, con información a cuentagotas e investigaciones llevadas a cabo con errores y dadas a conocer a medios de comunicación de forma revictimizante.

Óscar González Mendívil actuó siempre de manera contraria a los derechos de las víctimas reconocidos en el apartado C del Artículo 20 constitucional y existe el riesgo de que vuelva a hacerlo en el cargo para el que ha sido designado.

En cada uno de los casos que acompaña y acompañó el Observatorio, el exfiscal se condujo con indiferencia e indolencia hacia las y los afectados, violando institucionalmente el derecho a la verdad y la justicia que las víctimas tienen en este país.

Durante su administración como fiscal general de Aguascalientes no se recibió la asesoría jurídica adecuada y se vencieron plazos en diversos casos de violencia de género y mujeres desaparecidas; las víctimas no fueron informadas acerca del proceso en el momento en que lo requerían; no se les proporcionó acceso o copias de su expediente; no les fueron admitidas o se prepararon pruebas; no recibieron atención médica o psicológica ni inmediata ni posteriormente; no se cumplió la reparación del daño; no se protegió el resguardo de su identidad, ni por motivos de seguridad ni para evitar la estigmatización y por último, no se dictaron medidas cautelares necesarias, o bien el Ministerio Público fue omiso ante decisiones que afectaron los derechos de las víctimas.

Reprobamos que ahora ese funcionario que se negó a trabajar bajo los protocolos internacionales de derechos humanos sea nombrado como el encargado de velar por los derechos de las víctimas en el estado de Sinaloa, cargo que atenderá por un periodo de cinco años.

Los sistemas de justicia y de gobierno en México no pueden ni deben otorgar espacios de trabajo y toma de decisiones, así como implementación de políticas públicas, a personas que han violado sistemáticamente los derechos humanos de las víctimas.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado de Aguascalientes exigimos se retire de ese cargo a Óscar Fidel González Mendívil y que los nombramientos que estén relacionados a la protección y atención a víctimas sean entregados a personas debidamente capacitadas e interesadas en velar por los intereses de quienes han padecido por la violencia y el poco acceso a la justicia en México.

Porque el silencio no nos protege.

Porque vivas y libres nos queremos.