Fuera de competencia quien no tenga celular moderno

Ciudad de México.- El Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones (Idet) y la consultoría The Competitive Intelligence Unit (The CIU) advirtieron que la mayoría de los mexicanos no podrán acceder en lo inmediato a los servicios de la red compartida por no contar con teléfonos celulares de última generación que soporten y tengan habilitada la banda 28 (700 megahercios) APT a partir del próximo 3 de abril.

Recordaron que el Instituto Federal de Telecomunicaiones (IFT) publicó el pasado 3 de enero la norma IFT-011-2017 parte dos, en la cual determina que para la primavera de este año “los equipos terminales móviles –es decir, smartphones– deben soportar y tener habilitada la banda 28 APT”, como también se llama a la de 700 megahercios (Mhz).

“Actualmente son pocos los dispositivos disponibles en México y en el mundo que cuentan con soporte de la banda 28 en sus chipsets, la mayoría de éstos en las gamas media-alta y alta, con precio que ronda entre 5 mil y 28 mil pesos. Sólo 22.2 por ciento de teléfonos inteligentes que tienen los mexicanos, esto es, 21.3 millones de aparatos, pertenecen a esas gamas, mismos que actualmente podrían tener incorporada dicha banda, mientras los restantes –74.6 millones– escasamente estarán listos para utilizar los servicios que podrían comenzar a ofrecerse en marzo próximo”, puntualizó The CIU.

Los mexicanos tardan más de año y medio en renovar sus teléfonos móviles, por lo cual la adopción de celulares accesibles con capacidades para usar la red compartida será, en el mejor de los casos, lenta y concentrada en los mercados de clase media en zonas urbanas , consideró el Idet.