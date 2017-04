Fuera Camarillo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El panismo se manifestó en la designación de su nuevo líder del Comité Directivo Municipal, José Juan Sánchez, gente del ex diputado local, ex diputado federal, ex senador y ex precandidato a gobernador, alcalde y lo que sea en el PAN, Rubén Camarillo Ortega.

Si bien lograron los acuerdos en las cúpulas entre la tropa se nota que no las trae todas consigo y se logró conocer que varios dejaron su voto en blanco y otros más se se expresaron, como la imagen que ilustra esta información.

Además el lugar que fue escogido para la unción de Sánchez Barba no se llenó con lo que también decenas y cientos de ausentes demostraron su inconformidad hacia el dedazo de los llamados líderes gruperos del blanquiazul en el estado que siempre se reparten las posiciones de poder como más les conviene.

En fin aquí es donde se nota que el PAN es tan similar al PRI, sin embargo a diferencia de los tricolores los blanquiazules son “más demócratas“ por lo menos en sus manifestaciones públicas.