Fue al médico por dolor de cabeza, le diagnosticaron tumor pero encontraron parásitos en su cerebro

Un grupo de médicos que atendían a un paciente de El Salvador porque presentaba un tumor intracraneal se llevaron una enorme sorpresa al encontrar un cuadro severo de contagio de parásitos que estaban alojados en su cerebro.

Ante los fuertes dolores de cabeza que presentaba e inflamaciones en los hemisferios, los médicos indicaron que el enfermo podría tener un tumor, sin embargo no fue así.

Se trata de un inmigrante salvadoreño que llegó hace seis años a territorio estadounidense y que en algún momento en su país de origen pudo contraerla enfermedad.

El caso fue publicado en The New England Journal of Medicine, una revista médica en Estados Unidos y retomado por El Debate en donde se informó que de acuerdo con los estudios que realizan a pacientes y que llevan a participar a muchos médicos comentaron que habían diagnosticado recientemente a un hombre de 31 años de edad con el Virus de Inmunodeficiencia humana (VIH), quien se mantenía bajo control por los especialistas.

Sin embargo, el hombre presentó un cuadro de cefaleas, confusión, desorientación, inestabilidad emocional y desequilibrios emocionales, que llevó a pensar a los médicos de la Clínica Universitaria de Stanford, en Palo Alto, California, que se trataba de la formación de un tumor cerebral.

Al momento de practicarle las resonancias magnéticas respectivas, los médicos detectaron una inflación de más de 5 centímetros de uno de los hemisferios cerebrales, pero que no se relacionaba a ningún cuerpo o formación extraña en esa región cerebral.

Esto llevó a que detectaron una inflamación en el cerebro por la presencia masiva de un parásito protozoario identificado como Trypanosoma Cruzi, el cual puede provocar la enfermedad de Chagas, una padecimiento frecuente en varios países de América Latina.

Se informó que los parásitos llegan al cuerpo humano a través de picaduras de insectos y posteriormente se instalan en el área intestinal en donde el sistema inmunológico los combate.

En el caso especial del salvadoreño, se precisa que como es un enfermo de VIH, la falta de defensas en su organismo probablemente llevó a que el parásito creciera y se expanda a través del torrente sanguíneo logró llegar a más órganos esenciales y al cerebro.

Un caso similar ha sido tratado por una publicación de la revista Live Science en 2004, donde también un paciente de VIH terminó con una infección masiva en su cerebro de este parásito.

El Journal Medicine, el paciente comenzó su tratamiento el pasado 10 de mayo con diversos antibióticos de amplio espectro, con los cuales se busca erradicar el parásito para suprimir los síntomas y evitar que se produzca un daño mayor en la corteza cerebral.