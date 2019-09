Frustran un intento de extorsión telefónica en Calvillo

Comunicado

Calvillo, Ags.-El oportuno reporte de una persona que era amenazada vía telefónica por un sujeto que decía ser miembro de la delincuencia organizada y le estaban ordenando que realizara el depósito de seis mil pesos para no hacerle daño a él o su familia, sin embargo no lograron su objetivo ante el apoyo brindado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de Calvillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:39 horas, cuando los oficiales realizaban sus labores de vigilancia por calles de la colonia López Mateos, cuando en determinado momento, recibieron el reporte por parte del Servicio de Emergencia 911, en el sentido de que en la calle Guadalupe Victoria, se encontraba una persona que requería del apoyo de una radiopatrulla.

Al llegar los oficiales estatales y municipales se entrevistaron con el afectado, de nombre Jesús, de 56 años de edad, quien les indicó que había recibido varias llamadas de los números 0000123456, 3322744220 y 52332274422.

En los cuales un sujeto que dijo ser integrante de la delincuencia organizada le exigía seis mil pesos para que hacerle daño a él o a su familia, el cual tenía que depositar en las cuentas 4766840849565994 y 415313506285761 de Banamex.

Tras lo cual le indicaron que se trataba de número que tenían identificados como de extorsión, por lo que convencieron al afectado de que no realizara ningún depósito, el cual agradeció el apoyo de los oficiales.