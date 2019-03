Frustrado candidato del PRI cuestiona a GobAgs tema de árboles replantados

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El fallido candidato priista a la alcaldía de esta capital, Christian Muñoz, cuestionó el porcentaje del 90% de árboles que “supuestamente” sobrevivieron luego de ser replantados en áreas como la Universidad Autónoma de Aguascalientes por las obras de construcción del Paso a Desnivel de Segundo Anillo y Antiguo Camino a San Ignacio, según presumieron las autoridades de gobierno estatal.

“No creo que el porcentaje que ellos dicen en su video sea el que ellos presumen del 90%, porque en principio no todos los árboles se removieron, entonces desde ahí están mintiendo”.

Inclusive, por afuera de la zona de la máxima casa de estudios donde dicen que los reubicaron los árboles se ven que varios de estos están secos.

Así mismo, dijo que le parece raro que la misma persona que hace los estudios de impacto ambiental, quien a su vez sub contrató a una empresa para que removiera a los árboles, salga ahora a presumir estas acciones, dejando muchas sospechas en la “supuesta” licitación, por lo que advirtió que puede ser un negocio de casa.

“Me da mala espina que esta persona ahora salga a decir que las reubicaciones fueron con éxito, cuando ella jamás ha sido contratada, al menos en Aguascalientes para hacer una reubicación, la máquina la trajeron de fuera, no sabemos con qué recurso se pagó, no estaba licitado o presupuestado y no sabemos de dónde salió el recurso”.

Al menos el avance de toda esta presión al arranque de la obra, sirvió para que ya se tomarán la molestia en el gobierno de hacer algo que no hicieron en los puentes de Colosio y Guadalupe González con los árboles, aunque insistió en que no cree que el 90% de los mismos hayan sobrevivido