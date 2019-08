Frida Sofía narra su traumático intento de secuestro

TVNotas

Ciudad de México.-Durante una entrevista exclusiva para Pati Chapoy, Frida Sofía abrió su corazón y reveló un episodio que marcó su vida cuando sólo era una niña, pues la intentaron secuestrar personas que trabajaban para su mamá, la famosa Alejandra Guzmán.

”Fue horrible. Es un episodio que marcó mi vida. Todo estuvo planeado. Casi en todos los secuestros es alguien cercano a ti, ya sea tu familia o alguien que trabaja para ti, como fue mi caso. Yo bailaba ballet con las de 18. Los ensayos estaban programados por edades y esto lo sabían las personas que me cuidaban. Como era en domingo, ellos no trabajaban en domingo y sabían que, fuera lo que fuera, yo iba a ir al ensayo porque era mi vida entera”, dijo la cantante.

Por fortuna el jardinero que llevó a Frida a su ensayo tomó una de las camionetas blindadas, pues hubieron fuertes disparos, uno de ellos impactó en el trabajador, pues él no estaba entrenado.

Con la voz entrecortada la también bailarina destacó que este acto le ocasionó un trauma para irreversible.

”Había un alto y llegaron dos carros a los lados. Y uno de enfrente se hace para atrás. O sea que eran cuatro. Se bajan de 6 a 8 personas. Bloqueo mental, miedo pánico. La persona que estaba manejando no estaba entrenada”.

”Fue en un segundo. Salen, pistolas, no sé qué. Sólo escuché ‘pum pum pum’ y me acuerdo perfecto nada más de la sangre y me cayó algo asqueroso y ahí se me fue totalmente el habla, se me fue todo, horrible, de verdad. (Mataron al chofer). Uno de los secuestradores se arrepintió y me ayudó, gracias a Dios. Si no, no sé”, reveló la hija de Alejandra Guzmán.