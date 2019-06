Frida Sofía le dice a Alejandra Guzmán que la “tiene dolida”

El Imparcial

Frida Sofía retomó el título del tema “Bye Mamá”, mismo que Alejandra Guzmán le dedicara a Silvia Pinal en su juventud, para enviarle un contundente mensaje a la cantante.

A través de sus historias de Instagram, la hija de la rockera arremetió contra su madre asegurando que más allá del abandono que vivió en su infancia y adolescencia, lo que más le duele es que la intérprete tenga una cercana relación con su ex novio.

“Lo que me tiene tan dolida es el hecho de verla paseando con mi ex y hospedándose en el mismo hotel (…) al final ella prefirió estar con él que era mi novio, esconderlo y pues ya sabrá. (…) Tampoco me cabe en la cabeza como una “madre que quiere tanto a su hija” deja que su ex yerno vaya públicamente a despotricarme y hablar pura mierda en TV Internacional… digo como madres ¿permitirán algo así?”, dijo en varios mensajes.

Conjuntamente, la nieta de Don Enrique Guzmán destacó: “no es ningún tipo de publicidad, no necesito cagarme en nadie para brillar, pero ¿qué hago como para que suene bonita la cagada de que tu propia madre te traicione con tu ex novio?… y no por primera vez. ¡No se vale!”.

Finalmente, Frida Sofía retomó la foto del primogénito de Gloria Trevi, mismo que al parecer está a punto de debutar como cantante, y celebró que la regiomontana apoye a su hijo a cumplir su sueño, caso contrario a lo que ella ha manifestado de su madre.

.

Imagen: La Verdad Noticias

Aquí la nota: El Imparcial