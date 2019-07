Frida Sofía acusa a su madre Alejandra Guzmán de golpearla

Vanguardia

Frida Sofía lo volvió a hacer. Luego de que su madre, la rockera Alejandra Guzmán, le diera una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante antes de su concierto en Guadalajara, Frida Sofía lanzó una serie de insultos y “verdades” de las cuales aseguró tener pruebas y así lo hizo, pues luego de calificar a su mamá como una “diabla”, violenta y alcohólica, también aseguró que estaba manipulada por su equipo de trabajo, en especial por su manager Guillermo Carbajal. Y además mostró un video en instagram de un supuesto altercado en el que Alejandra la dejó con moretones y marcas en los brazos.

“¿Saben qué güey?, me muero del coraje, cabrón, y por más fuerte que me haga, me duele porque no es cierto, no he sido más que buena hija con esta diabla, no se vale y por eso estoy publicando esto porque no se vale y si le quieren seguir, yo también le voy a seguir porque no se vale. Ya, ¿qué ganas, qué ganas?”, dijo Frida en sus historias de Instagram.

Luego los videos de Frida subieron de tono: “No he sido más que buena hija con esta diabla, a la que nunca le he levantado un dedo a mi mamá y si lo hice fue para quitarmela de encima, porque está loca. Y ahorita les muestro videos y fotos de los moretones y putazos que me metió Alejandra Guzmán. Pinche mentirosa culera. No se vale, por eso estoy publicando esto. ¿Qué ganas? Y saben que es lo más triste, que ella hace esto para que me vaya mal, para que me salgan mal las cosas y sabes qué no te voy a dar el gusto.