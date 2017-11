Frente de la Familia califica “raro“ el Frente entre PAN y PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No le preocupa al Frente de la Familia en Aguascalientes que el PAN haga alianzas con el PRD: instituto político que apoya abiertamente la unión civil entre personas del mismo sexo.

Carlos García Villanueva, dirigente del grupo ultraconservador en el estado, estableció que esa decisión le compete únicamente al Partido Acción Nacional; mas reconoció que sí llama la atención.

“El que se alíen es problemática que no está en el Frente de la Familia. Creo que cada uno tendrá una opinión personal, pero en el Frente no nos metemos con ninguna situación, aunque para todo mundo le ha parecido raro esa alianza, pero no tenemos ninguna opinión a ese respecto”, comentó.

De paso, García Villanueva remarcó que el Frente no está afiliado al PAN, “nosotros no estamos de acuerdo con ningún partido. Lo que buscamos es que los políticos de cualquier partido, apoyen a la familia y vayan en contra de esas leyes que dañan el núcleo familiar”.

Las dirigencias nacionales del PAN y del PRD signaron una coalición para las votaciones del 2018, pese a que los primeros rechazan temas como el aborto y el matrimonio igualitario; mientras el Sol Azteca ha pedido legislar al respecto.

Cabe mencionar que el Frente de la Familia en Aguascalientes sí ha sido apoyado abiertamente por panistas como la actual diputada local Paloma Amézquita y Audómaro Alba Padilla, quien fue líder del PAN en la LVII Legislatura estatal.